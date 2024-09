Interin superlupaus siirtyy Eurooppaan – perässä oli myös jättiseura

Nzoko on pelannut tällä kaudella 12 Veikkausliiga-ottelua ja iskenyt niissä neljä maalia. Suomen nuorten maajoukkueessa taiturimainen laitapelaaja on ollut vakiokalustoa.

– Pelaajassa on tapahtunut iso muutos viimeisten muutaman kuukauden aikana ja hän on pystynyt tekemään hypyn P17 Ykkösestä Veikkausliigaan. Djoully ymmärsi, mistä tässä on kysymys: hän oli valmis tekemään paljon töitä kentällä. Hänen sopeutumisensa ja kehittymisensä on ollut nopeaa, sanoo Interin päävalmentaja Vesa Vasara.