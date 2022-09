Inflaatio riepottelee maastohiihtoa – "Kustannustilanne kiertyy"

Tilannetta on vaikea hallita, kun edessä on tiivis kilpailukausi, joka edellyttää tiivistä reissaamista suurin joukkuein. Merkittäviä säästökohteita ei juuri ole.

– Kustannustilanne kiertyy kertautuvasti kokonaisuuteen. Se on yhtälön haaste, Hämäläinen vahvistaa.

Aina tilanteen mukaan

Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS siunaa kauden kilpailukalenterin loppuviikosta. Maastohiihdon 24 kilpailun maailmancupin on määrä alkaa marraskuun lopulla Rukalla ja päättyä maaliskuussa Lahteen. Ohjelmasta ei voi käytännössä tinkiä.

– Vaikea tilanne, kun kustannukset nousevat ja kilpailukalenteri on samanaikaisesti laaja. Eli hinnat ovat nousussa, ja toimintaa on paljon. Tämä on se ratkaistava yhtälö, Hämäläinen tiivistää.