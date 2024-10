Imatralaiskouluun kohdistettu uhkaus – poliisi paikalla

– Tiedossamme ei ole, että kouluun kohdistuisi mitään konkreettista uhkaa tai vaaraa tällä hetkellä ja koulupäivä on alkanut tavalliseen tapaan. Poliisi on varmuuden vuoksi paikalla turvaamassa koulupäivää, kertoo komisario Harri Horttanainen Kaakkois-Suomen poliisilaitokselta.

Poliisi ottaa uhkaukset aina vakavasti

– Jos havaitsemme uhkauksen, otamme sen aina todesta ja toimimme sen mukaisesti. On erittäin hyvä, että tästä on matalalla kynnyksellä ilmoitettu meille ja olemme voineet selvittää asiaa. Tilanne koululla on nyt rauhallinen ja oppilaat voivat olla koulussa turvallisin mielin.