Ilves aloitti CHL-kautensa upeasti

Ilves voitti CHL-avauksessaan ERC Ingolstadtin maalein 3–1.IMAGO/Fotostand/ All Over Press
Tampereen Ilves aloitti CHL-kautensa hienosti voittamalla vieraskaukalossa saksalaisen ERC Ingolstadtin maalein 3–1.

Ilves sai otteluun säkenöivän alun. Ykkösketjun Matias Mäntykivi ja Jens Lööke petasivat paikan ensimmäisen virallisen ottelunsa Ilveksessä pelanneelle Luke Henmanille, jonka ensimmäinen laukaus painui heti verkkoon.

Myöhemmin saman erän aikana Ilves sai onnistumisen myös ylivoimalla, kun Lööke iski takatolpalta lukemiksi 2–0.

Ilves jatkoi väkeviä otteitaan toisessa erässä. Tampereelle täksi kaudeksi siirtynyt Matic Török vei tupsukorvat jo kolmen maalin karkumatkalle.

Hienon ottelun pelanneen Dominik Pavlatin nolla mureni päätöserässä. Pavlat venyi kuitenkin ottelussa komeasti 27 torjuntaan.

Ilves pelaa seuraavan CHL-ottelunsa lauantaina, kun se matkustaa Pohjois-Irlantiin Belfast Giantsin vieraaksi.

