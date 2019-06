Tänään kello 15 rytisee eniten – salamamäärät olivat huippulukemissa jo eilen: ”Kyllä siitä tänään mennään heittämällä yli”

– Myös Pohjois-Lapissa on epävakaista ilmamassaa ja sielläkin on odotettavissa reippaita ukkosia tänään, hän jatkaa.

– Ukkosia on nyt vielä laajemmalla alueella, kuin mitä eilen arvioitiin. Ilmamassa on erittäin lämmintä ja maan pinnan lähellä se on myös hyvin kosteaa eli ainekset komeisiin kesäukkosiin on olemassa. Kyllä varoitukset ovat ihan paikallaan tänään, Roine sanoo.