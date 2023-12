USU: Nämä kaupungit järjestävät perinteisen uudenvuoden ilotulituksen – moni iso kaupunki jättää paukut väliin

– Helsinki on saanut palautetta ilotulituksen haitoista muun muassa eläimille ja pienille lapsille. Ilotulitus on koettu myös epäekologiseksi, ja joinakin vuosina se on jouduttu perumaan sääolosuhteiden vuoksi. Viime vuonna perumisen aiheutti kova tuuli, Helsingin tapahtumasäätiön viestintäpäällikkö Anna Mäkelä kertoo Uutissuomalaisen haastattelussa.