Mika Aaltola pyrkii presidentiksi: "Nato-Suomi kaipaa uudistuvaa presidenttiä ja uudenlaista johtamista"

MTV Uutiset kertoi jo aiemmin, että Aaltolan presidenttiehdokkuutta varten on perustettu kannatusyhdistys.

Yhdistyksen puheenjohtaja Valtteri Vuorisalon mukaan yhdistyksen nimi on Suomen turvattu tulevaisuus, ja sen hallituksen kuuluu kuusi jäsentä.

– Venäjä on ja pysyy naapurinamme niin hyvässä kuin pahassa, tulevaisuudessa yhä enemmän pahassa, meidän täytyy tämän tilanteen kanssa tulla toimeen. Olemme puolemme valinneet, se on läntinen demokraattinen puoli.

Aaltola ottaa haasteen vastaan

– Tiedän omasta kokemuksestani, että kun olen 30 vuotta ulkopolitiikkaa tutkinut, että tehtävä tulee olemaan vaikea. Se vaikeus on motivoiva voima, en voi kieltäytyä siksi, että tie on kapea ja kaita.

– Pitää ottaa vastaan haasteita, kun maailma on myllerryksessä ja Nato-Suomi kaipaa uudistuvaa presidenttiä ja uudenlaista johtamista.

– Kansallisidentiteetti on uusiutuva asia, ei vain nostalgiaa kultaiselta ajalta. se on hengittävää, uudistavaa ja voimallistavaa, Aaltola runoili.

Puolueettomuus etuna

Mika Aaltola ilmoittaa vahvuudekseen presidenttikisassa sen, että hänellä ei ole puolueyhteyttä, vaikka kokoomus häntä on kosiskellutkin listoilleen.

– On helpompaa, kun ei ole erityisessä leirissä tai ei ole erityistä menneisyyttä tässä suhteessa. Nyt valitaan politiikan yläpuolella olevaan tehtävään ihmistä, Aaltola huomautti.

Vertasi itseään Svinhufvudiin

– Täällä Svinhuvudin kotitilalla on hyvä siteerata tilan omistajaa. Ensin on turvattava raja ja sitten vasta leipä levitettävä. Siinä on sanoma, mikä tähänkin päivään resonoi.