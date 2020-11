Ilmastonmuutos ahdistaa amerikkalaisia nuoria, mutta Trumpin pää ei käänny – presidentinvaaleilla on valtaisa rooli tulevaisuuden kannalta: "Yhdysvallat on erittäin suuri tekijä"

– Halusin tarjota suomalaisille katsojille näin historiallisten vaalien alla mahdollisuuden kuulla itse Yhdysvaltain tunnelmista. Kuten tiedetään, ilmastonmuutos on koko maailman laajuinen ongelma ja Yhdysvallat on siinä erittäin suuri tekijä, Karppinen kuvailee Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Presidentti Donald Trump on johdattanut kaudellaan Yhdysvallat irti Pariisin ilmastosopimuksesta ja sen tavoitteista. Vastaehdokas Joe Biden sen sijaan on luvannut liittyä takaisin sopimukseen, jos hän voittaa vaalit.

– Ainakin sataa merkittävää ympäristönsuojeluohjelmaa on ruvettu purkamaan tai on jo kokonaan purettu.

– On myös heitä, mukaan lukien presidentti Trump, jotka yhä kutsuvat ilmastonmuutosta huijaukseksi.

Ilmastonmuutos vaikuttaa amerikkalaisten arkeen

– Erityisesti tietyillä alueilla on koettu aika kovia kuivuusjaksoja. Esimerkiksi Kaliforniassa on ollut tämänkin vuoden aikana hyvin pahoja maastopaloja johtuen siitä, että siellä on ollut ennätyksellisen lämmintä pitkiäkin aikoja, mutta siellä ei ole myöskään satanut.