Ilmaiskut runtelivat lentokenttiä Syyriassa, yhden ihmisen kerrottu kuolleen – Israelia syytetään

Lähteen mukaan iskujen takana olisi Israel. Lähteen mukaan varhain aamulla tehdyt ilmaiskut surmasivat yhden siviilityöntekijän ja haavoittivat toista Damaskoksen lentokentällä. Lisäksi kenttien kiitoradat vaurioituivat. Kentille saapuvat lennot ohjataan Latakian lentokentälle. Israel käynnisti aiemmin tässä kuussa laajamittaiset iskut Gazaan. Syyria on kertonut Israelin tehneen iskuja myös sen puolelle rajaa. Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö kertoi viime viikolla, että Aleppon kentälle tehty isku haavoitti viittä ihmistä. Lisäksi viime viikon iskut Damaskoksen ja Aleppon kentille poistivat ne joksikin aikaa käytöstä.

Useita iskuja

Israel on Syyrian yli 10 vuotta kestäneen sisällissodan aikana tehnyt lukuisia iskuja Syyriaan. Se on kohdistanut iskuja erityisesti Hizbollah-järjestöön ja Syyrian armeijan kohteisiin.



Israel harvemmin kiistää tai vahvistaa yksittäisiä Syyriaan tehtyjä iskuja. Se on kuitenkin toistuvasti todennut, ettei se salli arkkivihollisensa Iranin kasvattaa läsnäoloaan Syyriassa.



Iran tukee Syyrian itsevaltiaan Bashar al-Assadin hallintoa.