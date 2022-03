Ilkka Kanervan poissaolo herättää huomiota eduskunnassa – kokoomuksessa odotetaan edustajan omaa ulostuloa

Kokoomuksen kansanedustaja, 74-vuotias Ilkka Kanerva on ollut paljon poissa sekä eduskunnasta että laajemminkin julkisuudesta etenkin tämän vuoden aikana.

Kanervan poissaolo on kiinnittänyt huomiota, sillä puolustuspolitiikan asiantuntija ja arvovaltaisen valiokunnan puheenjohtaja olisi esimerkiksi kysytty haastateltava Ukrainan sotaan ja Suomen tuleviin turvallisuusratkaisuihin liittyen.

MTV Uutisten tietojen mukaan asiaan on kiinnitetty huomiota myös kokoomuksen sisällä. Puolueessa odotetaan Kanervalta itseltään tarkempia tietoja tai mahdollista ulostuloa hänen tilanteestaan. MTV Uutiset ei tavoittanut Kanervaa kommentoimaan asiaa.

Puolustusvaliokunta on kokoustanut täysin toimintakykyisenä, ja Kanervan poissa ollessa kokouksia on johtanut varapuheenjohtaja Jari Ronkainen (ps.). Valiokunnan puheenjohtajistoon on nostettu myös kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.