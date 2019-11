Ilkasta ja Pohjalaisesta tulee Ilkka-Pohjalainen – päätoimittajaksi valtioneuvoston ex-viestintäjohtaja Markku Mantila

Ilkka-Pohjalaisen päätoimittajaksi on valittu Markku Mantila. Hän toimii tällä hetkellä yksikön päällikkönä Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksessa. Mantila aloittaa tehtävässään 27. tammikuuta.

– Ilkka-Pohjalainen on vahva, moniääninen ja monipuolinen kahden maakunnan puolestapuhuja sekä painettuna että digitaalisena palveluna. Uudella yhdistyneellä medialla varmistamme laadukkaan paikallisen uutisoinnin ja mainostajien mahdollisuudet koko alueella, Ilkka-Yhtymä kertoi tiedotteessaan perjantaina.

"Aiempia lehtiä kokoluokkaa suurempi"

– Aiempia lehtiä kokoluokkaa suurempi, uusi maakunnallinen media saa Mantilan myötä päätoimittajan, jolla on myös vahvaa kokemusta median digitaalisesta muutoksesta. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa yli sata vuotta vanhojen maakuntalehtien täytyy uudistua turvatakseen vahvan alueellisen median toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa, sanoo I-Mediat Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Aukia.

"Tällaista tarjotaan vain kerran elämässä"

– Kun tämä kontakti otettiin, tuli sellainen olo, että tämä on näitä tehtäviä, joita tarjotaan vain kerran elämässä. Siihen oli sitten helppo tarttua, Mantila sanoi.

– Tämä on ilo, kunnia ja aikamoinen haaste, mutta minä tykkään niistä, hän jatkoi.

Tulevan päätoimittajan mukaan hänen tehtävänsä on huolehtia siitä, että lehti on tarpeellinen molemmissa maakunnissa ja että se on molempien maakuntien lehti.