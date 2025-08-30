IL: Tomi Metsäketo meni naimisiin

Iltalehti kertoo, että Tomi Metsäketo on mennyt naimisiin.

Laulaja Tomi Metsäketo, 51, ja hänen rakkaansa sanoivat toisilleen tahdon Helsingin Vanhassa kirkossa lauantaina 30. elokuuta, kertoo Iltalehti. Metsäkedon puoliso on yksityishenkilö. Pari on pitänyt yhtä jo pidemmän tovin.

IL:n mukaan vihkimistä oli seuraamassa vajaa sata juhlavierasta. Vieraiden joukossa oli useita tunnettuja kasvoja, kuten oopperalaulaja Pentti Hietanen, ratsastusvalmentaja ja tv-kasvo Marko Björs, Onlyfans-tähti, tosi-tv-kasvo ja yrittäjä Susanna Penttilä sekä Metsäkedon sisko, juontaja ja toimittaja Annika Metsäketo-Kirkgöz.

Metsäketo ja hänen puolisonsa eivät vihkimisen jälkeen saapuneet kirkon pihamaalle vieraiden eteen, vaan olivat "karanneet" suoraan juhlapaikalle, IL kertoo.

Metsäketo esittää pääroolia Tapani Kansa - Laulaja -musiikkinäytelmässä, joka kiertää parhaillaan Suomen esiintymislavoja.

Laulaja on tehnyt pitkän uran musiikin parissa, jonka lisäksi hänet on nähty muun muassa Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäisellä tuotantokaudella vuonna 2006. Metsäketo ja hänen tähtiopettajansa Sanna Hirvaskari voittivat kyseisen TTK-kauden.