IL: Anteeksi Pekka -huijauksessa lähes 300 uhria, kolmea epäillään petoksesta – "Klassinen nigerialaiskirje"

Poliisi epäilee kolmea lahtelaista petoksesta niin sanotussa Anteeksi Pekka -tapauksessa, kertoo Iltalehti.

Asiasta kertoi lehdelle rikosylikomisario Henry Munter Hämeen poliisista.

– Tämähän on tällainen klassinen nigerialaiskirje tai romanssihuijaus -tyyppinen erehdyttäminen, Munter kommentoi lehdelle.

Apuna ry -järjestö kertoi aiemmin koulukiusatusta Pekasta, mutta tarina on osoittautunut huijaukseksi. Järjestön mukaan Pekan äidiksi esittäytynyt ihminen on tunnustanut huijanneensa järjestöä.

Katso myös video: Näin Anteeksi Pekka -huijaus alkoi selvitä

7:56

Hämeen poliisi kertoi viime viikolla tutkivansa kampanjaan liittyvää epäiltyä petosta. Iltalehden mukaan esitutkinnassa on selvinnyt, että rikoshyöty on poliisin alustavan arvion mukaan noin 14 500 euroa. Asianomistajia on noin 300.

– Osa rikoshyödystä on saatu poliisin takavarikkoon, Munter kertoi lehdelle.

Epäiltyjen kuulustelut alkavat Munterin mukaan keskiviikkona.

Myös Helsingin poliisilaitos on kertonut tekevänsä kampanjasta esiselvitystä.