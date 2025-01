Iivo Niskasen hylkäys poiki Jari Isometsältä tylyn jyrähdyksen: "Mennyt ihan mahdottomuuksiin"

Iivo Niskanen hylättiin maastohiihdon maailmancupin perinteisen pariviestin karsinnassa Italian Cognessa perjantaina. MTV Urheilun asiantuntija Jari Isometsä pitää sääntöjä turhankin tiukkoina, mutta vierittää vastuuta myös Niskaselle.

FIS:n mukaan Niskanen hylättiin, koska hän käytti etenemiseen vapaata hiihtotapaa. Televisiokuvien perusteella Niskanen aloitti tasatyönnön liian aikaisin vuorohiihtoalueella, minkä lisäksi hidastuksissa kelailtiin myös mahdollista vapaan hiihdon potkuliikettä.

Niskanen sai rikkeestään keltaisen kortin ja hylkäyksen, koska hänellä oli jo yksi keltainen kortti tältä kaudelta. Suomi jätti tilanteesta protestin, joka ei kuitenkaan mennyt läpi. Näin loppukilpailu jäi väliin Niskaselta ja hänen pariltaan Lauri Vuoriselta.

Isometsän mielestä päätöksessä ei ollut nokan koputtamista.

– Iivo ei ole hiihtänyt sprinttejä, niin se kokemus tavallaan puuttuu.

– Tämän takia olisi hyvä hiihtää näitä sprinttejä. Siellä on kuitenkin erilainen se rytmi. Kun vauhtia tulee, niin tulee myös virheitä. Mennään täysillä, pää vetää ja on kiire. Aika inhimillistä sinänsä, mutta pitäisi olla hoksottimet kohdallaan. Jos vuorohiihtoaluetta on rikottu, niin turha sitä edes on protestoida, Isometsä linjaa.

Isometsä on kuitenkin sitä mieltä, että hylkäyspäätöksiä tulee nykyhiihdossa liian helposti.

– On ruvettu hylkäämään ihan lapsellisen pienistäkin virheistä.

– Esimerkiksi viime viikonloppuna Federico Pellegrino hylättiin sprintissä. Olihan siinä pientä osumaa, mutta se kuuluu sprinttihiihtoon.

– Tässäkin kun tehtiin suora hylkäys, niin se rike pitäisi olla oikeasti tuomittava rike. Säännöt on tehty ja nykyään niitä katsotaan ihan pilkuntarkasti. Keltaisia korttia jaellaan todella paljon ja se on mennyt ihan mahdottomuuksiin.

Niskasen tilannetta Isometsä pitää selkeänä, sillä tapahtumat näki selvästi televisiokuvista.

– Se on nykyhiihtoa, pitää olla tosi tarkkana.