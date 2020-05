Ihmiset palasivat tänään työpaikoilleen Etelä-Koreassa – "Halusin mennä takaisin kotiin heti, kun istuin taas työpöytäni ääreen toimistossa"

Ihmiset ovat palanneet työpaikoilleen. Lisäksi museot ja kirjastot ovat auenneet. Koulut on määrä avata myöhemmin tässä kuussa.

Etelä-Koreaan määrättiin tiukkoja liikkumisrajoituksia maaliskuussa koronan vuoksi. Maa on sittemmin saanut koronaviruksen hyvin kuriin muun muassa tautitapauksien laajalla testauksella ja jäljittämisellä.

51 miljoonan asukkaan maassa on kuollut virukseen 250 ihmistä. Uusia tautitapauksia on todettu vain 13 viimeisen kolmen päivän aikana, ja niistä suurin osa on ollut ulkomailta saapuvien joukossa.