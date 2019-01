Nuori mies hyppäsi mereen Baltic Princessilta – Merivartiosto käynnisti ison operaation: "Jos henkilö on pelastettavissa, hänet löydetään"

– Aika tarkat tiedot saatiin videotallenteiden kautta, missä se on mahdollisesti tapahtunut. Jonkinlaisella viiveellä on pelastusrengas heitetty perään. Kun se löydetään, voidaan päätellä missä henkilö voi olla, kertoo Samu Hiljanen Turun meripelastuskeskuksesta.

Operaatio myöhästyttää liikennettä

– Siellä on aika pimeätä, joten ei kovin optimiolosuhteet etsintään. Siellä on kyllä paljon luotoa ja muuta, mihin on voinut pelastautua. Aluehan on loppujen lopuksi aika pieni, niin jos henkilö on pelastettavissa, hänet löydetään, Samu Hiljanen kertoo.