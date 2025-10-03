Sivullinen huomasi Rovaniemellä perjantaiaamuna veden varassa olleen ihmisen.
Pelastuslaitos sai hälytyksen Rovaniemelle Lainaanrantaan perjantaina hieman aamuseitsemän jälkeen. Tehtävänä oli ihmisen pelastaminen vedestä.
Päivystävä palomestari Timo Nyholm kertoo MTV Uutisille, että jokea ylittävää siltaa kulkeva sivullinen oli nähnyt ihmisen kelluvan veden varassa.
– Henkilö oli muutaman sadan metrin päässä rannasta, Nyholm kertoo MTV Uutisille.
Pelastuslaitos pelasti henkilön vedestä nopeasti, ja ensihoito kuljetti hänet sairaalaan.
Pelastuslaitos ei kommentoi tarkemmin henkilön vointia.
Tehtävään osallistui pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin yksiköitä.