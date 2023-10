Ihastusta on ilmassa! Ensitreffit-parin läheiset ovat vakuuttuneita sulhasen ja morsiamen kemiasta

– Ihastusta on ilmassa! tokaisee Julian kaaso ja hyvä ystävä Sonja ensitöikseen, kun hän on ehtinyt seurata tuoreen Ensitreffit alttarilla -hääparin yhteiseloa vain muutaman tunnin ajan.

– Pari on valloittava! Waltteri on ihan nappivalinta Julialle - avoin, nauvainen ja hyvä tyyppi, sanoo Julian sisko Erika MTV Uutisten haastattelussa.

"Olemme hyvin samantyylisiä"

Hääpari itse on häkeltynyt kaikesta tunnemyrskystä, jota hääpäivä on tuonut tullessaan. Päällimmäinen fiilis on kuitenkin huojentunut ja innostunut.

– Meillä on ihanaa, on tosi hyvä fiilis ja tuntuu ihanalta. Julia on positiinen ja hänen kanssaan on helppo olla, Waltteri intoilee tuoreen morsiamensa vieressä.