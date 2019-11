Hyvinkääläinen hammaslääkäriasema lähti opettamaan hampaiden pesua viidakkoon: "Emme me turhaan lähteneet"

– Meillä on ihanat työntekijät, joiden kanssa oli hyvä lähteä tällaiselle matkalle, hammashoitaja Helena Bodner kertaa sitä, mistä ajatus Intian hammaspesukouluun lähti. Henkilökunta on muutamia päiviä aiemmin palannut Intian viidakosta. Bodnerit suunnittelevat lähtevänsä Intiaan tekemään hyväntekeväisyyttä tulevaisuudessakin.

Matkan taustalla oli myös Helenan ja hänen hammaslääkärimiehensä Benjamin Bodnerin side Intiaan. Pariskunnalla on yhteensä kuusi kummilasta Intiassa, ja he ovat käyneet tapaamassa heitä kolmesti aiemmin.



– Pohdin, miten me vielä voisimme auttaa. Sitten tuli mieleen, että mitä me osataan. Ja hammashoito on juuri se, mitä me osataan.



"Tieto hammashoidosta lähes nolla"



Bodner kertoo, että matkalla he huomasivat, että tieto hammashoidosta on Intiassa lähes nolla. Hammaslääkäriaseman nelihenkinen tiimi opetti hammaspesua sadoille lapsille. He jakoivat matkalla yhteensä 800 hammasharjaa, joista 400 oli harjoitushammasharjoja.



– Heiltä puuttui kokonaan tieto, miten hampaita hoidetaan. Emme me turhaan lähteneet.



Mukana matkassa oli myös hammaslääkäriaseman suuhygienisti Ulriikka Siikonen. Hän oli Intiassa ensimmäistä kertaa ja tapasi matkalla myös oman kummilapsensa. Hän kertoo, että hampaiden pesu ei ollut kovinkaan tuttua intialaisille.