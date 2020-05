Huumetragedian tiedot tarkentuneet: Nuoret kuolivat muualla, mutta olivat kotoisin Inkoosta – traagisessa illanvietossa useita "erittäin huonossa kunnossa"

Länsi-Uudenmaan poliisin rikoskomisario Rauli Salonen kertoi MTV Uutisille, että lohjalaiseen yksityisasuntoon oli kokoontunut nuorten aikuisten joukko. He olivat käyttäneet illan aikana huumeita tuhoisin seurauksin.

– Yksi heistä oli mennyt huonoon kuntoon, ja kaverit olivat soittaneet ambulanssin. Myös pari muuta henkilöä samasta porukasta joutui erittäin huonoon kuntoon, mutta he ovat toipuneet. Yksi henkilö kuoli, Salonen sanoi.

Poliisin mukaan tapauksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa. Salonen huomauttaa, että kuolemansyytutkinta on salassapidettävä ja muut tapausta koskevat rikosnimikkeet täydentyvät vasta tutkinnan edetessä. Hän ei toistaiseksi osaa kertoa, minkälaisesta huumeesta tai alueella mahdollisesti levitetystä huumausaine-erästä on kysymys. Laboratorio- ja teknisen tutkinnan tulokset eivät ole vielä valmistuneet.