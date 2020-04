Huumekaupasta ja räppiurasta tunnettu Isis-terroristi asusteli kaikessa rauhassa Espanjan rannikolla – "Keitä muita alueella asuu ja liikkuu vapaasti?"

Ylitti rajoja kiinni jäämättä

Totuutta on vaikea kieltää. Pohjois-Lontoossa lapsuutensa viettänyt terroristiperheen lapsi Bary on onnistunut pakenemaan Syyrian Isis-terroristialueelta useiden virallisten valtiorajojen yli Espanjaan.

Jo tieto siitä, että Bary on elossa, on tiedustelupalvelulle valtava. Miehen elämä Espanjassa on herättänyt viranomaisissa paljon spekulaatioita.