Huuhkajien pitkäaikaiselle kapteenille Tim Sparville harvinainen tunnustus: "Tuntuu hieman oudolta mutta äärimmäisen tyydyttävältä"

Sparv muistuttaa, että häntä ei tunneta kaikkein taitavimpana pelaajana, vaan on ollut ylpeä ennen kaikkea Suomen maajoukkueen yhteisistä saavutuksista kentällä.

Sparvin sopimus HJK:n kanssa on katkolla tämän kauden jälkeen. Klubin pelikausi on vielä kesken, sillä joukkueella on vielä otteluita jäljellä Konferenssiliigan lohkovaiheessa.