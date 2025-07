Huuhkajat-pelaaja siirtyy Englantiin – "Hyödyttää kaikkia"

Suomen jalkapallomaajoukkueen puolustaja Arttu Hoskonen siirtyy Englantiin. 28-vuotias pelimies on solminut Ykkösliiga-seura Stockport Countyn kanssa kaksivuotisen sopimuksen, johon sisältyy optio lisävuodesta.

MTV Urheilu uutisoi 9. heinäkuuta, että tammikuusta 2023 kuluneeseen kevääseen puolalaista Cracoviaa edustanut Arttu Hoskonen oli saanut Stockport Countysta sopimustarjouksen. Nyt siirto seuraan, joka havittelee nousua Englannin toiselle sarjaportaalle Mestaruussarjaan, on vahvistettu.

– Olemme iloisia voidessamme varmistaa Artun palvelukset ennen kautta 2025–26, vaikka kilpailua on tullut useista ulkomaisista seuroista, Stockport kirjoittaa tiedotteessaan.

Manageri Dave Challinor kertoi kaikkien seurassa olleen hiukan yllättyneitä siitä, miten nopeasti siirto toteutui. Hänen mukaansa ajatus Hoskosen tuomisesta Stockportiin sai seuran työntekijöiltä laajaa kannatusta ja siirto herättää "todellista innostusta".

– Se on valtava kunnia rekrytointitiimillemme, joka on etsinyt läheltä ja kaukaa profiilia, jonka uskomme sopivan meille erinomaisesti. On toki todella ilahduttavaa, että kyseinen pelaaja on täysiverinen suomalainen maajoukkuepelaaja parhaassa iässä ja mahtuu budjettiimme, Challinor sanoi.

Manageri luonnehti Hoskosen olevan keskuspuolustajana sekoitus uutta ja vanhaa. Videoista näkee hänen mukaansa suomalaisen halun puolustaa ja pitää pallo pois joukkueensa maalilta, mutta pallollisena mies osoittaa tarvittaessa rauhallisuutta ja purkaa tilanteet, kun on tarpeen.

– Me kaikki uskomme, että tämä on siirto, joka hyödyttää kaikkia. Artun tuleminen ensimmäistä kertaa tähän maahan ja kykyjensä esittäminen uudessa liigassa on jotain, mitä me kaikki odotamme innolla.

Hoskonen pelasi Suomen maajoukkueessa täydet minuutit kesäkuun MM-karsintaotteluissa Hollantia ja Puolaa vastaan. Ne olivat miehen ensimmäiset peliminuutit sitten helmikuun puolivälin.