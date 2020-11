Husin tekstinkäsittelypalveluita koskevat yt-neuvottelut päättyivät – 150 henkilön työsuhde päättyy

Toimialajohtaja Tuula Lasanderin mukaan automaattisen puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto on vähentänyt tekstinkäsittelyn tarvetta Husissa hyvin voimakkaasti. Hänen mukaansa kaikille neuvottelujen piirissä olleille on tarjottu muuntokoulutusta, minkä seurauksea vähennystarvetta on voitu jonkin verran pienentää.