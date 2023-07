Hurja video: Pilvenpiirtäjään kiinnitetty nostokurki syttyi palamaan ja romahti osittain keskelle katua New Yorkissa

Rakennus, johon nostokurki on kiinnitetty on keskeneräinen 40-kerroksinen pilvenpiirtäjä ja sijaitsee 10. Avenuella. Viranomaisten mukaan alue on hyvin vilkas ja kadulla on tyypillisesti paljon jalankulkijoita. Romahduksessa loukkaantui sekä ohikulkijoita että pelastustyöntekijöitä. Viranomaiset kertovat, että kyseinen katu on nyt suljettu. Viereisiä rakennuksia evakuoidaan siltä varalta, että loputkin nosturista romahtaa.