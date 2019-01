Hurja Aapeli rikkoi kattoja, kaatoi puita, seisautti satamat ja junat ja jopa tehtaan

– En muista, että vuosikymmeniin olisi ollut näin kovia tuulia. Laivaliikenne on seis edelleen, luotsausta ei tapahdu vieläkään, mutta kattojen irtoamisilta ja muilta vahingoilta säästyttiin, kertoo satamajohtaja Torbjörn Witting Kokkolan satamasta.

Myrsky on painanut merenpinnan jopa metrin normaalia matalammalle. Se vaikuttaa siihen, kuinka paljon laivoihin voidaan tavaraa lastata.

Pienkonetta pelastamaan

Sataman lähellä peltikatto on irronnut talosta osittain. Puiden oksia ja erilaista roinaa on ajoväylillä. Meren rannassa aallot lyövät vieläkin vaahtopäisinä, vaikka tuuli on enää haalea muisto yön myrskystä.