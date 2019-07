Huonekaluvalssia Ikean tuotteilla? Ruotsalaisjätti kokeilee leasing-palvelua ja vanhojen koottujen tuotteiden takaisinostoa

Suomessa leasing-mahdollisuus on ollut toistaiseksi tarjolla vain yrityksille, mutta tulevina vuosina erilaisia palvelukonsepteja testataan myös kuluttaja-asiakkaille.

– Uskomme, että tämä on asia, joka on tuloillaan. Isoissa kaupungeissa omistajuus ei ole enää se juttu, vaan erilaisiin elämäntilanteisiin halutaan palveluita, sanoo Ikean Suomen-maajohtaja Timo Hulmi.

Hyvitys kuponkeina

– Palvelu on vielä alkutaipaleella, mutta hienosti ihmiset ovat sitä lähteneet kokeilemaan, Hulmi sanoo.

Hygieniasyyt vaikuttavat kierrätykseen

Toistaiseksi kierrätykseen otettavat tuotteet on hygieniasyistä rajattu kovapintaisiin huonekaluihin. Hulmin mukaan yhtiö pohtii kuitenkin vastaanotettavien tuoteryhmien laajentamista.

Ikean tavoite on, että kaikki sen huonekalut on vuoteen 2030 mennessä valmistettu kierrätetyistä tai kierrätettävistä materiaaleista. Tällä hetkellä osuus on 70 prosenttia.