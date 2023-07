Huomasitko tätä? Teemu Pukki tässä tilastossa Euroopan ykkönen

Huuhkajat on napannut vuoden 2024 EM-kisojen karsinnoista neljästä ottelusta kolme voittoa. Se on hävinnyt kertaalleen. Kymmenen maalia neljässä ottelussa viimeistellyt Suomi johtaa karsintojen H-lohkoa yhdeksällä pisteellä. Yksi joukkueen suurimmista hahmoista on ollut Teemu Pukki.

Vastikään Pohjois-Amerikkaan MLS:n Minnesota Unitediin siirtynyt suomalaishyökkääjä on antanut EM-karsinnoissa neljä maaliin johtanutta syöttöä. Pukki johtaa syöttöpörssiä yksinään. Hän on tehnyt yhden maalin. Pukin takana tilastossa ovat muun muassa Portugalin Bruno Fernandes ja Ranskan Kylian Mbappe .

Suomen paras maalintekijä EM-karsinnoissa on hattutempun yhdeksään minuuttiin San Marinoa vastaan viimeistellyt Daniel Håkans, jolla on kasassa kolme osumaa. Maalipörssin kärkinimi on Suomen lohkossa pelaavan Tanskan Rasmus Höjlund, joka teki kolme maalia Suomen verkkoon karsintojen avausottelussa. Höjlund on tehnyt yhteensä kuusi maalia.