Joel Pohjanpalo ja Teemu Pukki ulkona Huuhkajien avauksesta

Joel Pohjanpalo on vaihtopenkillä, vaikka pelit Italian ja Venezian paidassa Serie A:ssa on syntynyt syksyn aikana neljä maalia.

Ainoan kerran Pohjanpalo on ollut tällä kaudella Kansojen liigassa Suomen avauksessa juuri Irlantia vastaan. Hän iski kyseisessä Helsingissä kuukausi sitten käydyssä ottelussa Huuhkajien ainoan maalin. Irlanti voitti tuolloin 2–1.

Myös Teemu Pukki on ollut Huuhkajien avauksessa tänä syksynä vain kerran. Pukin kurssi on ollut laskussa ja hän on seurannut viime ajat MLS-seurajoukkueensa Minnesotan ottelut vaihtopenkiltä.