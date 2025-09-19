Newcastle aloitti FC Barcelonaa vastaan pelattavan Mestarien liiga -ottelun toisen puoliajan erikoisella tavalla.

Toinen puoliaika käynnistyi kotijoukkue Newcastlen aloituspotkulla, joka oli tällä kertaa hyvinkin erilainen.

Newcastle nimittäin potkaisi pallon suoraan sivurajasta ulos ilman aikomustakaan saada pelivälinettä oman joukkueen haltuun.

MTV Urheilun selostaja Tero Karhu avasi tilannetta ottelulähetyksessä.

– Tätä on nyt nähty Valioliigassa ja tästä on Englannissa keskusteltu. Eddie Howen (Newcastlen päävalmentaja) uusia innovaatioita. Ajatus nimenomaan siinä, että laitetaan vastustajalle heitto ja laitetaan koko joukkue syvälle vastustajan kenttäpäätyyn, prässätään ja otetaan pallo pois, Karhu selventää.

Katso tilanne pääkuvan videolta.