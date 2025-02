Pian 100-vuotias Dick Van Dyke yllättää – tekee salitreenin kolme kertaa viikossa

Näyttelijälegenda paljasti fyysisen kuntonsa salaisuuden.

Näyttelijä Dick Van Dyke nousi kuuluisuuteen jo 60-luvulla oman Dick Van Dyke Show -ohjelmansa myötä. 99-vuotias Van Dyke muistetaan muun muassa Maija Poppanen -elokuvan Perttuna ja Diagnoosi: murha -sarjan tohtori Mark Sloanina.

New York Postin mukaan teräsvaari käy edelleen kuntosalilla kolme kertaa viikossa. Tähti paljasti aktiivisuutensa suositussa Where Everybody Knows Your Name -podcastissa.

– Olen melkein 100-vuotias. Tämä on hullua, Dyke sanoi.

– Joku kysyi, miten määrittelen ikäni ja fyysisen kuntoni. Olen aina treenannut kolme kertaa viikossa ja treenaan edelleen. Uskon, että siksi en ole kuin muut ikäiseni, hän lisäsi.

Podcastin juontaja Ted Danson kertoi käyneensä samalla kuntosalilla Hollywood-tähden kanssa ja muistelee yllättyneensä näyttelijän harjoitusmetodeista.

Dansonin mukaan Dyke treenasi painoilla ja teki kiertoharjoittelua aamuaikaisella.

– Et kävellyt seuraavalle kuntolaitteelle, vaan suorastaan tanssit sinne.

Pian 100-vuotias Dyke kertoi, että nykyisin hänen harjoituksiinsa kuuluu paljon venyttelyä, vatsalihasliikkeitä ja joogaa.

Dick Van Dyke tähditti muun muassa Maija Poppanen -elokuvaa Julie Andrewsin kanssa.

Vuonna 2015 Dyke kertoi, että vanheneminen rajoittaa tiettyjen asioiden tekemistä.

– En jaksa enää tenniskentällä, mutta pystyn yhä juoksemaan, tanssimaan ja laulamaan.

Legendaarinen näyttelijä on naimisissa 46 vuotta nuoremman Arlene Silverin,53, kanssa. Pariskunta tapasi vuonna 2006 SAG-gaalassa

Hiljattain pariskunnan 8 miljoonan dollarin taloa uhkasi Los Angelesin tuhoisat maastopalot, mutta Silverin mukaan heidän kiinteistönsä säästyi tuholta.