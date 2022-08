Huippuseura otti käyttöön rajut toimenpiteet – tuore urheilujohtaja laittoi tähtien yöelämän tarkkaan syyntiin

PSG on pitkään tavoitellut Mestarien liigan voittoa, mutta ei ole toistaiseksi siinä onnistunut. Uuden urheilujohtajan toivotaan tekevän muutosta asiaan. Campos aloitti tänä kesänä pestissään ja hän on aiemmin työskennellyt Monacon sekä Lillen organisaatioissa. PSG:ssä on nyt puhaltanut uudet tuulet, kun Campos on tiukentanut kuria.