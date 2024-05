Huippukuntoinen Lotta Harala järkyttyi illan kisapaikalla: "On paikkailtu vähän"

Ateenan kilpailun kisa-alusta on nähnyt aikaa, ja sitä on videon mukaan paikkailtu jonkin verran.

– On paikkailtu vähän, Harala selostaa kentän kuntoa.

Harala on juossut tällä kaudella jo huippuajan 12,64, mutta se syntyi liian kovaan myötätuuleen. 2,2 metriä sekunnissa puhaltavaan myötäiseen juostu aika todistaa, että suomalainen on kovassa iskussa. Haralan paras juoksu sallituissa olosuhteissa kulki neljä päivää sitten Espoossa lukemiin 12,89, mikä alleviivaa suomalaisen huippuvirettä.

Suomen ennätys on Reetta Hurskeen viime vuonna juostu aika 12,70. Haralan sallituissa olosuhteissa juoksema oma ennätys on 12,85 viime vuodelta. Mahdollisuudet sen rikkomiseen, tai jopa uusiin SE-lukemiin on olemassa jo tänään.