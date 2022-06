Huijariksi epäilty ruotsalaistähti arastellut kehoaan vuosikausia – julkaisi nyt rohkean kuvan todisteeksi: "Tässä olen minä"

21-vuotiaalla paraurheilutähdellä on Klippel-Trenaunay-oireyhtymä, mistä johtuen hän kärsii oikean jalan lihaskadosta. Pekingin paralympialaisissa kolme mitalia saalistanut Årsjö on aikaisemmin halunnut pitää jalkansa piilossa muilta, mutta nyt ruotsalaistähti on päättänyt toimia toisin.