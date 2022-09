Huh, mitä maali-ilottelua! SM-liigan viime kauden sensaatiojoukkuetta ryöpytellään – ruotsalaishyökkääjä hirmuiskussa

Jääkiekon SM-liigan viime kauden sensaatiojoukkue Mikkelin Jukurit on ollut pahoissa vaikeuksissa keskiviikon kierroksella Kouvolan KooKoota vastaan. Kahden erän jälkeen KooKoo johti taistoa jo 4–2. KooKoolta esillä on ollut erityisesti ruotsalaisvahvistus Linus Andersson, joka on paukuttanut jo tehot 2+1. Anderssonin näyttävä illan toinen osuma näkyy videona jutun yläreunasta.