HS: Ville Gallen koulutoveri surmattiin raa'asti: "Oltiin liikuntasalissa ihan tippa linssissä"

JVG-duosta tunnettu räppäri Ville Galle muistelee Helsingin Sanomien haastattelussa kouluaikojaan Pukinmäenkaaren peruskoulussa.

Lapsena perheensä kanssa Helsingin Oulunkylässä asunut Galle pyrki ala-asteen päätyttyä liikuntalinjalle Pohjois-Haagan yläasteelle, muttei arvosanojensa vuoksi päässyt sisään kyseiseen opinahjoon. Niinpä hän siirtyi yläasteelle urheilupainotteiseen Pukinmäenkaaren peruskouluun.

Ensikosketus uuteen ympäristöön oli ikävä. Galle kertoo HS:lle, että poikajoukko yritti ryöstää hänet, kun hän oli yläasteen alkua edeltävänä kesänä käymässä pyörällä Savelan skeittipuistossa.

– Tajusin, että täälläpäin on vähän toisenlainen meininki. Pelotti ihan helvetisti tulla Pukinmäkeen, ja sanoin mutsille, etten sittenkään halua. Mutta siinä vaiheessa päätös oli jo tehty, hän kertoo haastattelussa.

Räppärin mukaan kouluarki Pukinmäessä oli usein kaikkea muuta kuin rauhallista.

– Täällä oli kytät pihalla harva se päivä. Jengi poltti blossia, ja meininki oli muutenkin levotonta. Se oli ihan eri maailma Oulunkylään verrattuna – mutta se maailma myös kiehtoi mua, hän kertaa.

Gallen koululaisia kosketti järkyttävä tapaus keväällä 2002, kun räppärin rinnakkaisluokalla ollut poika surmattiin kotonaan. Tämän kurkku viillettiin auki fileerausveitsellä. Mediassa tapaus tunnettiin Pasilan kotibilesurmana.

– Muistan, että se oli kova juttu. Jengi oli täällä ihan vitun diipeissä. Oltiin liikuntasalissa koko koulu ihan tippa linssissä, Galle kertoo HS:lle.