HS: Tullin pääjohtaja vaihtuu – Skandaalien keskelle joutunut Antti Hartikainen ei pyri jatkokaudelle Tullin johtoon

HS:n näkemässä sähköpostissa Hartikainen ilmoittaa siirtyvänsä kevään aikana ”kohti uusia haasteita”. Hartikainen on toiminut Tullin pääjohtajana vuodesta 2012 alkaen.

Riitaisa pääjohtajakausi

Hartikaisen pääjohtajakautta Tullissa on luonnehdittu riitaisaksi. Hän on saanut kautensa aikana valtiovarainministeriöltä kaksi huomautusta epäasiallisesta käytöksestä. Hänet on myös tuomittu oikeudessa virkavelvollisuuden rikkomisesta 15 päiväsakkoon.