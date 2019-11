HS: Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden työehtosopimus valmistumassa – osapuolet neuvottelevat "sillä asenteella, että tänä iltana tai yönä sopimus saattaa syntyä"

Teollisuusliiton teknologiasektorin aloilla on ollut voimassa ylityökielto, jonka on määrä päättyä tänään sunnuntaina. HS:n mukaan on todennäköistä, että Teollisuusliitto julistaa työtaisteluja vauhdittaakseen neuvotteluja, mikäli sopimusta ei tänään synny.