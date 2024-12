Näyttelijä Olga Temonen kertoi vuosi sitten joulukuussa aivosyövästään. Nyt hän avaa Helsingin Sanomien haastattelussa, miten tapahtumat etenivät aivosyöpädiagnoosiin, ja minkälaista hoitoa hän saa tällä hetkellä.

Näyttelijä Olga Temonen kertoi joulukuussa 2023 Instagramissa, että hänen aivoistaan oli löydetty syöpä, jota ei sijainnin takia pystytä leikkaamaan.

Sen jälkeen hän on käynyt hoidoissa niin Suomessa kuin ulkomailla.

Helsingin Sanomat julkaisi 5. joulukuuta jutun, jossa Olga kertoo, miten huomasi jonkin olevan pielessä. Hän lensi kesällä 2023 perheensä kanssa lomalle Marbellaan, Espanjaan. Olga on naimisissa ohjaaja Tuukka Temosen kanssa ja heillä on kolme lasta: Helga, 16, Hilma, 14, ja Torsti, 11.

Olga ja Tuukka Temonen tänä vuonna Jussi-gaalassa

HS:n mukaan lomalla Olgan oikea käsi tuntui oudolta, eikä kirjoittaminen kynällä luonnistunut tavalliseen tapaan.

Viikon loman jälkeen Olga soitti Iitin terveyskeskukseen, ja hänen päänsä kuvattiin. Tilanne näytti ensin aivoinfarktilta, ja hän jäi sairaalaan yöksi lisätutkimuksia varten.

Seuraavana päivänä lääkäri kertoi, että kyseessä olikin syöpä. Kasvaimesta otettiin koepala.

Olga kertoi HS:lle, että hänen muistikuvansa diagnoosin jälkeisistä viikoista ovat hatarat. Tuolloin puhuminen vaikeutui ja liikkuminen muuttui hankalaksi.

– Olin vain hiljaa, Olga kertoi HS:lle.

Olga oli alkukesästä tehnyt sattumalta loppuun terveysvakuutushakemuksen, joka oli ollut kesken kuukausia. Sen 90 päivän karenssi oli päättynyt lokakuussa, kaksi päivää ennen sairaalareissua. Niinpä Olga kirjautui yksityiseen syöpäsairaalaan.

HS:n mukaan Olga sai tietää 22. marraskuuta 2023, että hänen kasvaimensa oli kaikista vakavinta tyyppiä: graduksen 4 gliooma. Diagnoosin saa Suomessa noin 200 ihmistä vuodessa. Tällaisiin syöpiin ei toistaiseksi ole löytynyt parantavaa hoitoa. Tauti voidaan saada rauhalliseksi sädehoidolla ja lääkkeillä, mutta pois sitä ei saada.

Olga sai eriäviä ennusteita elinajastaan, mutta Tuukka muisti, että yksityissairaalan ennuste oli hienovaraisempi, mutta selkeämpi. Puolitoista vuotta.

– Kohtahan se alkaa olla. En missään kohtaa ajatellut, että kuolen. En suostunut ajattelemaan sitä. Ajattelin, että nyt ruvetaan taistelemaan tätä vastaan, Olga sanoi HS:lle.

Tammikuussa Olga sai uutisia, että hänen kasvaimensa oli kutistunut pieneksi muruseksi. Sen jälkeen hän on käynyt Saksan Kölnissä luontaishoitoja tekevällä klinikalla. Hän on saanut päähän matalataajuista sähköhoitoa sekä suonensisäisesti c-vitamiinia ja ayurvedisessä lääkinnässä käytettävää boswelliaa. Lisäksi hänelle on annettu otsoniterapiaa.

Keväästä lähtien Olga on käynyt Kölnissä hoidoissa viiden viikon välein, ja yhden hoitoviikon hinta on 2 500 euroa.

Olga sai hiljaittain päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä.

