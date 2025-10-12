Lehden lähteiden mukaan aseostot eivät olleet esillä, kun Stubb ja Orpo vierailivat Valkoisessa talossa torstaina.
Hallituksessa on yhteisymmärrys siitä, että Suomi aikoo tukea Ukrainaa ostamalla aseita Yhdysvalloista. Asiasta kertoi sunnuntaina Helsingin Sanomat nimettömän lähteensä tietoihin perustuen.
HS:n lähteiden mukaan aseostot eivät nousseet esiin, kun presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo (kok.) vierailivat Valkoisessa talossa torstaina. Keskusteluja asiasta on kuitenkin käyty hallituksen sisällä.
Ennen vierailua Orpo mainitsi Iltalehdelle, että hallituksessa on keskusteltu aseostoista Yhdysvalloista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Naton pääsihteeri Mark Rutte julkistivat vapaaehtoisuuteen perustuvan PURL-aloitteen (Prioritised Ukraine Requirements List) heinäkuussa. Aloitteessa jäsenmaat ostavat aseita Yhdysvalloista toimittaakseen ne Ukrainalle.
Pohjoismaista Ruotsi, Norja ja Tanska ovat aiemmin ilmoittaneet osallistuvansa aloitteeseen yli 400 miljoonan euron arvoisella summalla.
Suomi ei ole toistaiseksi lähtenyt aloitteeseen mukaan muun muassa niukkojen määrärahojen vuoksi.
Suomessa on niin ikään haluttu vahvistaa oman puolustusteollisuuden kapasiteettia. Aiemmin Suomi tuki Ukrainaa varastoistaan, mutta sittemmin on siirrytty hankintoihin kotimaiselta puolustusteollisuudelta.
Puolustusministeriö kertoi helmikuussa käynnistävänsä uuden Ukraina-tukiohjelman, jolla kohdistetaan 660 miljoonan euron tilaukset kotimaan puolustusteollisuudelle.
2:08Heinäkuu 2025: Riittääkö länneltä vielä aseapua Ukrainalle?