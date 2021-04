HS-gallup: SDP:n kannatus laskenut alle 20 prosentin, perussuomalaiset yhä suosituin

Perussuomalaiset on edelleen suosituin puolue 21,6 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus nousi 0,1 prosenttiyksikköä. Kolmanneksi suosituin puolue on kokoomus 16,2 prosentin kannatuksella. Kokoomuksen kannatus nousi 0,2 prosenttiyksikköä.

Hallituspuolueista SDP:n lisäksi myös keskustan ja RKP:n kannatus laskivat hieman. Keskustan kannatus on nyt 11,4 prosenttia ja RKP:n 4,3 prosenttia.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto lisäsi kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä. Puolueen kannatus on nyt 7,8 prosenttia. Myös vihreät lisäsi kannatustaan. Vihreiden kannatus on nyt 10 prosenttia, ja kasvua on 0,2 prosenttiyksikköä.