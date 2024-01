HS-gallup: Halla-aho on noussut Stubbin ja Haaviston kannoille

Helsingin Sanomien gallupin mukaan perussuomalaisten Jussi Halla-aho on nostanut kannatustaan presidentinvaaleissa. Halla-aho on noussut aivan kärkikaksikon eli kokoomuksen Alexander Stubbin ja valitsijayhdistyksen sekä vihreiden tukeman Pekka Haaviston kintereille.



Gallupissa Stubbille mitattiin 22 prosentin kannatus, Haavistolle 20 prosenttia ja Halla-aholle 18 prosenttia. Joulukuun mittaukseen verrattuna Halla-ahon tuki on noussut viisi prosenttiyksikköä. Stubbin ja Haaviston kannatus on laskenut kaksi prosenttiyksikköä.



Valitsijayhdistyksen ja keskustan tukema Olli Rehn on myös nostanut kannatustaan, mutta se jää 12 prosenttiin.