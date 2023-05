Hornet-kohu: Oikeuskansleri ei epäile pääministeri Marinia lainvastaisesta toiminnasta

Oikeuskanslerin käytössä on ollut Suomen Ukrainan suurlähettilään laatima muistio Marinin ja Zelenskyin tapaamisesta. Muistiosta käy ilmi, että Marin on keskustellut Zelenskyin kanssa yleisesti Ukrainan aseellisen avun tarpeista. Tämä on koskenut myös Ukrainan ilmapuolustusta. Ilmapuolustukseen liittyen keskustelussa Marin on todennut, että myös F 18 Hornet -hävittäjien jatkokäytöstä on Suomessa tulevaisuudessa mahdollista keskustella.