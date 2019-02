Hoivajätti Attendo kasvoi viime vuonna etenkin Suomessa – Toimitusjohtaja kommentoi tuoretta kohua: "Aiemmin olemme saaneet kokoomme nähden vähemmän kritiikkiä"

Suuri osa kasvusta tuli nimenomaan Suomesta, missä Attendo on muiden yksityisten hoivakonsernien kanssa joutunut myrskynsilmään.

Attendo teki Suomessa viime vuonna kokonaisuudessaan noin 465 miljoonan euron liikevaihdon, mikä on 68 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Vanhustenhoivalla Attendo tahkosi Suomessa 350 miljoonaa euroa.

Muissa maissa liikevaihdon kasvu oli viime vuonna maltillisempaa. Attendo toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, mutta suurin osa toiminnasta on Ruotsissa ja Suomessa.

Toimitusjohtaja tyytymätön

Liikevoitossa eivät ole mukana Suomen terveyspalvelut, jotka Attendo myi viime vuonna Terveystalolle keskittyäkseen hoivapalveluihin. Kun ne lasketaan mukaan, teki Attendo viime vuonna 104 miljoonan euron nettotuloksen. Summasta se jakaa omistajilleen noin 65 senttiä osinkoa per osake.

Yksi Attendon suurimmista omistajista on Suomen hoivapalveluista vastaava johtaja Pertti Karjalainen, joka on 14 prosentin omistusosuudellaan konsernin toiseksi suurin omistaja. Suurin omistaja on ruotsalainen sijoitusyhtiö Nordstjernan.