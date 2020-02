Hoitajakäynnit muuttuivat maksuttomiksi, mikä todella muuttuu? Näin ministeri kommentoi 45 miljoonan euron uudistusta: "Tulee edullisemmaksi pitkällä juoksulla"

Mikä on oma suosikkinne asiakasmaksulakiesityksessä?

– Vaikka kannatankin lääkärikäyntienkin maksuttomuutta pitkällä juoksulla, hyvä suunta on se, että hallituskumppanit ovat saaneet yksimielisyyden siitä, että meillä kerta kaikkiaan on resurssit varattu siihen, että hoitajakäynnit tulevat nyt ensimmäisessä vaiheessa maksuttomiksi.

– Se palvelee hyvin tätä soten sisältöuudistusta. Lähtökohta on se, että pääsee vastaanotolle, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.

"Monella ihmisellä on jatkossa varaa laittaa hampaat kuntoon"



– Kotiin jääminen on pahasta ja moni ihminen jää vaivoineen kotiin, kun pienituloiselle tuo nykyinen maksu saattaa olla omanlainen muurinsa, jatkaa demariministeri.

– Toinen ykkönen on suunterveydenhuollon tuominen maksukaton piiriin. Monella ihmisellä on jatkossa varaa laittaa hampaat kuntoon ja olen siitä tosi iloinen monen sairaan puolesta.

– Suoraan en osaa tuohon vastata ja jätän sen asiantuntijoille. Mutta on todettava, että tämän asiakasmaksulain vaikuttavuus on erinomaista luokkaa. Tästä tulee hyötyä jopa miljoonalle suomalaiselle.

– Pidän sitä isona eleenä tänä aikana, jolloin on pidettävä aidosti huolta siitä, että ihmiset hoitaisivat terveyttään ja hakeutuisivat sairaudenhoidossa välittömästi asiantuntijan luo.

– Toki näinkin voisi ajatella. Samaan aikaan uskon, että meillä on aika vakiintunut käyttäjäkunta. Viime kädessä yhteiskunnan kustannukset saattavat alentua. Tämä matalin kynnys, joka on nyt maksuton, tulee johtamaan siihen, että moni tulee vaivoineen hoitoon. Ja sen vaivan hoitaminen saattaa tulla meille kokonaistaloudellisesti edullisemmaksi kuin sen vaivan pitkittynyt hoitamatta jättäminen.

– Minusta tässä on vastakkain pikemminkin hoitamatta jättäminen ja hoito. Nopea hoito tulee kansantaloudellisesti edullisemmaksi pitkällä juoksulla.

Esityksen hintalappu on 45 miljoonaa euroa. Tuloja on arveltu tulevan siitä, että käyttämättömistä ja peruuttamatta jätetyistä ajoista aiotaan periä maksuja nykyistä laajemmin. Kuinka paljon aikoja jää nykyään perumatta?

– Tämä on totinen ongelma. Meillä saattaa jäädä Helsingissä joinakin vuosina jopa 11 000 aikaa käyttämättä. Kysymyksessä on kymmenien tuhansien aikojan peruuttamatta jättäminen tässä maassa. Ja samaan aikaan julkisen terveydenhuollon ongelmat kiteytyvät siihen, että päästäänkö lääkärin vastaanotolle.

– Kyllä se vetää vakavaksi. Kyllä meillä jokaisella on myös oma vastuumme siitä, että näitä yhteisiä resursseja käytetään hyvin. Mutta jokaisen oma vastuu voi alkaa vasta siitä, että tietää, että sillä on seurauksensa. Kunnille tulee nyt velvollisuus myöskin tämä tieto toimittaa siitä, miten aika perutaan, jos näin tapahtuu. Moni sairas jää rannalle, kun se aika jää peruuttamatta.

Luonnos laiksi on lausunnolla huhtikuun alkuun saakka. Lain on tarkoitus on tulla voimaan ensi vuoden alusta. Lisätietoa täältä: