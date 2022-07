HJK hankki maaliruiskun Ruotsista

Helsinkiläisjoukkueen peli on sujunut viime aikoina alavireisesti, ja maalinteko on tuottanut tuskaa. Klubi on Veikkausliigassa jo kuusi pistettä KuPS:aa perässä. Erityisesti maalinteko on tuottanut tuskaa. HJK on tehnyt viimeisessä kahdeksassa ottelussa vain neljä maalia vastustajan verkkoon.