Hjallis Harkimolta vinkki Stubbille: Näin voitat Trumpin puolellesi

Huomenta Suomessa vieraillut Liike Nytin kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan varajäsen Harry "Hjallis" Harkimo korosti, että Trumpin kanssa kahdenvälisillä suhteilla on enemmän merkitystä kuin jos Kamala Harrisista olisi tullut presidentti.

– Stubb on hyvä golfin pelaaja. Trump on myös innokas golfin pelaaja, joten Stubbin kannattaa ottaa matsi ja näyttää, kuinka hyvä hän on. Näin saisi hyvät suhteet, Harkimo vinkkasi.