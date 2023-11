Historiallinen lento Atlannin yli lähti matkaan – katso video

Virgin Atlanticin lento VIR100 Lontoosta New Yorkiin osoittaa lentoyhtiön mukaan, että SAF (Sustainable aviation fuel), eli niin sanottu uusiutuva lentopolttoaine, on turvallinen korvike tavalliselle kerosiinipolttoaineelle. Uusiutuvaa lentopolttoainetta voidaan valmistaa esimerkiksi jäteöljyistä tai maatalousjätteistä.

– Maailma olettaa aina, että jotain ei voida tehdä, kunnes teet sen, Virgin Atlanticin perustaja ja pääjohtaja Sir Richard Branson sanoi brittilehti The Guardianille .

Osittain Britannian hallituksen rahoittama lento on ilmailuteollisuuden ja maan ministerien mielestä osoitus mahdollisuudesta vähentää merkittävästi lentämisen hiilidioksidipäästöjä, vaikka tutkijat ja ympäristöryhmät suhtautuvat siihen erittäin epäilevästi.

Virgin Atlanticin mukaan lento New Yorkiin osoittaisi, että SAF on turvallinen korvike tavalliselle kerosiinipolttoaineelle. Samoilla linjoilla on myös Britannian liikenneministeri Mark Harper.