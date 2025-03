SM-liigan ennätysmies lähellä ennenäkemätöntä temppua – asiantuntijalta komeaa puhetta tilastodominoinnista: "Tämä selittää sen"

Sportin tähtipuolustaja Atro Leppänen taistelee tosissaan SM-liigan pistepörssin voitosta.

26-vuotias Leppänen teki jo aiemmin tällä kaudella SM-liigahistoriaa, kun hän rikkoi Pekka Rautakallion nimissä olleen puolustajien yhden kauden piste-ennätyksen. Hiljattain hän rikkoi myös Toni Söderholmin puolustajien yhden kauden syöttöennätyksen.

Leppänen on tehnyt 58 ottelussa huimat 61 pistettä, mikä nostaa hänet koko SM-liigan pistepörssissä kakkoseksi. Leppäsen edellä on vain Kärppien Michal Kovarcik (62 pistettä), joka on kuitenkin ollut viime pelit sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Leppäsellä on siis mahdollisuus tehdä jälleen SM-liigahistoriaa, sillä aiemmin yksikään puolustaja ei ole voittanut runkosarjan pistepörssiä.

Ilmiömäistä pelaava Leppänen on loistanut jäällä tehopisteidenkin takana. Monipuolisen puolustajan nimi keikkuu kärkipäässä monissa edistyneissäkin tilastoissa.

MTV Urheilun asiantuntijan mukaan varsinkin yksi osa-alue on tärkeä tekijä Leppäsen ennätyksellisen SM-liigakauden takana: Edistyneet syötöt.

– Tämä selittää eniten sitä, minkä takia hän on rikkonut tuon ennätyksen. Se on taito. Ei ole nollasyöttöjä viereen, vaan hän oivaltaa sen, että onko se lyhyt, nopea, pitkä vai millainen syöttö, joka avaa sen paikan, Kivi nostaa.

Leppänen on koko SM-liigan kiekonhallinta-ajan ylivoimainen kärkinimi sekä tasaviisikoin että ylivoimalla.

– Se kertoo itseluottamuksesta ja siitä, että ymmärtää myös pelin. On turha hätäillä, kun kiekko on hallussa, eikä tarvitse pelätä sitä. Harvoin katsojille tulee olo, että nyt Leppänen kuskaa. Hän osaa oikeissa hetkissä rauhoittaa pelin, Kivi sanoo.

Leppänen on kärkipäätä myös alueelletuonneissa ja -vienneissä.

– Nämä ovat kaksi sellaista asiaa, joita jääkiekossa seurataan ehkä eniten. Pelaajat, jotka hoksaavat parhaan tavan edetä pelissä, tekevät tulosta, Kivi painottaa.

Katso pääkuvan videolta, millainen Atro Leppäsen tie on ollut SM-liigan huimaksi ennätysmieheksi.