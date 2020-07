Hintaeroa jopa huimat 15 euroa kilolta! MTV Uutiset selvitti: Näin paljon hillan hinnassa on eroa Lapin ja pääkaupunkiseudun välillä

Erityisen hyvä marjakesä on tuonut tänä vuonna toreille myytäväksi paljon korpihillaa. Heinä- ja elokuun taitteessa poimintakypsää marjaa on ilmestynyt esimerkiksi myös Helsingin keskustassa sijaitsevalle kauppatorille.

Kuluva kesä on tuonut soille harvinaisen paljon hillaa.

Hillaa ostetaan Helsingissä kerralla jopa sadoilla euroilla

– Kyllä sitä on mennyt. Ostetaan eri kokoisissa rasioissa. Ihmiset on innoissaan, kun hillaa on vihdoin saatavilla. Ostamme marjaa sisään 17,50 eurolla, torimyyjä Kiia Rouhelo kertoo.